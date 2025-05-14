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ناقد موضة يعلق على إطلالة يسرا في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

11:52 م الأربعاء 14 مايو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

في ثاني أيام فعاليات الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي 2025، ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة لامعه على السجادة الحمراء.

تألقت يسرا بفستان طويل ذهبي اللون يتميز بقصة الكاب الواسعة ومزينا بالتطريزات.

وأكملت هذا اللوك باعتماد مكياج ناعم بألوان النيود الهادئة التي تناسب لون بشرتها، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل ببساطة على كتفيها، مما زاد من رقة وأنوثة مظهرها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية فاخرة، تألفت من حلق وخاتم براق.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على فستان يسرا قائلاً إن "الفستان بيانا زيادة عن اللزوم ولمعته مش حلوة، واللون الذهبي مع أشكال التطريز غير موفق".

وأضاف عبر منشوار له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" أن "هذا التصميم مستهلك جدا، ولكن الشعر والمكياج كانا موفقين، ليمنح الإطلالة تقييما4 من 10".

مهرجان كان السينمائي يسرا إطلالة يسرا
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