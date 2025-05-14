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نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

09:59 م الأربعاء 14 مايو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

في ثاني أيام فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025، تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة لافتة وجريئة.

اختارت نسرين فستانا طويلا باللون التركواز، تميز بتصميم مكشوف عند منطقة الصدر وفتحة ساق جريئة.

الفستان من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فيرزاتشي"، فيما أشرف على تنسيق الإطلالة الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على درجات النيود في أحمر الشفاه، ما أبرز جمال ملامحها الطبيعية.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الذهبي اللامع.

يذكر أن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 تشهد توافد الكثير من النجوم والنجمات العالميين، الذين يتنافسون بإطلالاتهم الجذابة التي تخطف الأنظار.

مهرجان كان السينمائي نسرين طافش مهرجان كان السينمائي 2025
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