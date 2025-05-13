كارثية وجريئة.. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي- 10 صور

كتبت- شيماء مرسي

عادة ما يحرص المشاهير خلال حضورهم مهرجان كان السينمائي 2025 على الظهور بإطلالات مميزة وجذابة، ولكن كانت بعض الإطلالات سيئة وغير مناسبة للحفل.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أسوأ إطلالات للنجمات في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

هالي بيري

ارتدت الممثلة الأمريكية هالي بيري توب طويل واسع مزين بشراشيب سوداء ونسقت معه بنطلون أسود ضيق، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين..

جولييت بينوش

ظهرت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش بجمبسوت باللون البيج ونسقت معه حزام بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

جوليا غارنر

تألقت الممثلة وعارضة الأمريكية جوليا غارنر بفستان قصير كت باللون الأسود، ونسقت معه حذاء بنفس اللون وكلاتش باللون البيج.

آندي ماكدويل

أطلت الممثلة الأمريكية آندي ماكدويل بفستان طويل باللون الأوف وايت ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون وكلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

تيفاني تشين

أطلت مدربة الفنون القتالية الأمريكية تيفاني تشين بفستان طويل بقصة الكب ونسقت معه كارديجان شفاف باللون الأوف وايت وكلاتش وحذاء باللون البيج، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.