مكشوف وشفاف.. 10 صور لـ أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

خطفت بعض نجمات الفن العالميات الأنظار في مهرجان كان السينمائي بإطلالات ساحرة ومتنوعة، لكن بعضهن اخترن ارتداء إطلالات جريئة.

في السطور التالية، نستعرض أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي 2025، وفقا لموقع "style".

فيكتوريا هيرفي

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية فيكتوريا هيرفي بفستان جريء باللون الأبيض بصيحة الريش ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إيفا لونغوريا

ارتدت الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا فستان طويل كت باللون البيج اللامع، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان باللون البينك الوردي بصيحة الريش، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بيلا حديد

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد بـ قميص كورسيه باللون الأبيض ونسقت مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

دانييلا بيك

ارتدت النجمة دانييلا بيك بـ توب كت مكشوف عند منطقة الصدر باللون الأوف وايت ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

أليساندرا أمبروسيو

ظهرت النجمة اليساندرا أمبروسيو بفستان مكشوف بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة باللون الأخضر.

أليس عبد العزيز

ارتدت عارضة الأزياء أليس عبد العزيز فستان شفاف طويل باللون الأحمر بقصة الكب، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.