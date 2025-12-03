حصاد 2025.. أكثر 6 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

من الفساتين الطويلة ذات الفتحات الجريئة إلى القصيرات متعددة الألوان، دائما تعتاد الفنانة رانيا يوسف على خطف الأضواء وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجريئة والمُلفتة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 6 إطلالات لها أثارت جدلا واسعا وجذبت الانتباه خلال هذا العام

فستان ذهبي

أطلت رانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكاب يمزج بين اللونين الذهبي والأبيض، مزوّد بفتحة ساق جريئة باللون الفضي، من تصميم مصممة الأزياء سماح مهران.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل منى وحيد، وتركت شعرها منسدلا بطريقة طبيعية بواسطة المصفف سامح دهب.

أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من عقد وأسورة من توقيع GLAMOUR.

فستان أسود

أثارت رانيا الجدل بإطلالة أخرى، حيث ارتدت فستانا طويلا من المخمل الأسود بقصة الأوف شولدر، مع قفازات بنفس اللون، وبتصميم مزود بفتحة ساق بارزة وإبراز منطقة الصدر، من تصميم داليا زيان.

اعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على العينين من تنفيذ خبير التجميل مارسيلينو أسامة، بينما اختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى بواسطة المصفف هيثم دهب.

فستان بنقشة التايجر

ظهرت رانيا بإطلالة جريئة أخرى، بفستان طويل بقصة الكاب ونقشة التايجر مع فتحة ساق بارزة، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا بما يتناسب مع إطلالتها الجريئة، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

فستان متعدد الألوان

اختارت رانيا فستانا متعدد الألوان بصيحة الظهر المكشوف مع فتحة عند الصدر، ونسقت معه مكياجا ورديا وتسريحة شعر منسدلة، مع قبعة باللون البيج لإكمال الإطلالة.

فستان باللون الفيروزي

خطف فستان قصير باللون الفيروزي فوق الركبة الأنظار، بتصميم ظهر مكشوف، ونسقت معه رانيا تسريحة شعر مرفوعة لأعلى ومكياجًا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية.

فستان قصير

ظهرت أيضا بفستان جريء وقصير متعدد الألوان بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حذاء بيج، مع مكياج قوي تميز بأحمر شفاه أحمر، وتسريحة شعر مرفوعة أكملت بها إطلالتها المثيرة للجدل.



