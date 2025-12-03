5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

فازت كاساندرا جارسيا أوليو بلقب ملكة جمال المكسيك لعام ٢٠٢٥، وظهرت خلال الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر تميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كاساندرا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت كاساندرا أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تناسب إطلالتها.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز معلومات عن كاساندرا جارسيا ملكة جمال المكسيك لعام ٢٠٢٥، وفقا لـ "missworld".

-تقيم في ولاية موريلوس المكسيكية.

- ستمثل كاساندرا المكسيك في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين عام 2026.

-حاصلة على ليسانس في العلاقات الدولية والعلوم السياسية

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 7,284 متابع.

-تشارك الفائزة دائما متابعيها إطلالتها وأحداث حياتها اليومية.

-تعمل عارضة أزياء.

-تبلغ من العمر 23 عاما.

-تعشق الرقص والتصوير الفوتوغرافي.

-شاركت كاساندرا في مسابقة "Mexicana Universal Morelos" لعام 2022.

-تفوقت على 31 متسابقة للحصول على لقب ملكة جمال المكسيك 2025.





