لفتت الفنانة ميران عبد الوارث الأنظار بإطلالة شتوية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بإطلالة رياضية شتوية مناسبة لممارسة التزلج على الجليد، وارتدت ميران سترة قصيرة منتفخة باللون الأسود، مع بنطلون جينز شتوي أسود غامق واسع الساقين.

وارتدت خوذة تزلج سوداء مزودة بنظارات واقية بعدسات ملونة (حمراء أو برتقالية)، وقفازات شتوية رمادية سميكة.

وفق "Vogue"، يحمل البنطلون الأسود الواسع دلالات قوية ومتنوعة في عالم الموضة، تجمع بين الأناقة العصرية والراحة والتطور، والبنطلونات الواسعة تعطي شعور بالراحة والأناقة مع الحفاظ على مظهر أنيق.