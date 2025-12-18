ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت نسرين فستاناً قصيراً أسود اللون، ونسقت فوقه قميصاً أبيض كلاسيكياً بأكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام.

وأكملت إطلالتها بـ بوط أسود طويل ذي كعب عالٍ، واعتمدت نسرين إكسسوارات بسيطة، مثل حزام أسود رفيع يحدد الخصر، مع مكياج عيون بارز وأحمر شفاه نيود، وتسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي وجذاب.

ووفق "Harper's Bazaar"، فإن البوط الأسود الطويل قطعة كلاسيكية تضفي لمسة من التطور والرقي على أي إطلالة، ويساعد تصميمه على إطالة الساقين ويمنح مظهراً مصقولاً.

كما يمنح مظهر القوة والجرأة، خاصة عند تنسيقه مع فساتين أو تنانير قصيرة أو شورتات.