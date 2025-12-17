خطفت الأنظار بـ الأحمر الناري.. معلومات عن إطلالة كارمن بصيبص

10 معلومات وصور عن ملكة جمال أوكرانيا 2025 بعد تتويجها

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارمن فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه من خامة الساتان بتصميم "أوف شولدر"، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة والأناقة.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني كريكور جابوتيان، وتنسيق الاستايلست سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا ناعما، من تنفيذ خبير التجميل ميشيل كيواركيس.

واختارت كارمن تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأحمر.

أكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات من دار بولجاري الإيطالية الفاخرة، مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.