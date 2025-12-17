إعلان

خطفت الأنظار بـ الأحمر الناري.. معلومات عن إطلالة كارمن بصيبص

كتب : أسماء مرسي

05:30 م 17/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص (1)
  • عرض 3 صورة
    الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارمن فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه من خامة الساتان بتصميم "أوف شولدر"، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة والأناقة.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني كريكور جابوتيان، وتنسيق الاستايلست سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا ناعما، من تنفيذ خبير التجميل ميشيل كيواركيس.

واختارت كارمن تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأحمر.

أكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات من دار بولجاري الإيطالية الفاخرة، مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص كارمن بصيبص على إنستجرام إطلالة كارمن بصيبص كارمن بصيبص بالأحمر الناري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور