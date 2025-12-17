إعلان

"لوك شتوي جريء".. كيف نسقت نسرين طافش إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

05:13 م 17/12/2025
    الفنانة نسرين طافش (5)
    الفنانة نسرين طافش (6)
    الفنانة نسرين طافش (4)
    الفنانة نسرين طافش (8)
    الفنانة نسرين طافش (7)
    الفنانة نسرين طافش (2)

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة شتوية جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نسرين مرتدية جاكيت صوف قصير باللون "البيبي بلو" ونسقت أسفله توب بنفس اللون، وجيب قصير من خامة الجلد باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل وحقيبة يد باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، وساعة يد.

وفقا لموقع "medium"، اللون البيبي بلو يمنح مرتديه شعورا بالهدوء والراحة، ويضيف لمسة رقيقة على الإطلالة، كما يناسب جميع ألوان البشرة ويبرز جمال الوجه بطريقة ناعمة، كما يمكن تنسيقه بسهولة لإطلالة جذابة وعصرية.

إطلالة نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام الفنانة نسرين طافش نسرين طافش في لوك شتوي

