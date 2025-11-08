إعلان

بقصة حورية البحر.. هيفاء وهبي بفستان جريء

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 08/11/2025
    هيفاء وهبي (1)
    هيفاء وهبي (4)
    هيفاء وهبي (6)
    هيفاء وهبي (3)
    هيفاء وهبي (2)

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت هيفاء مرتدية فستان طويل بقصة "حورية البحر" من خامة الجلد باللون البورجندي، تميز بأنه بتصميم ضيق وانسيابي على الجسم، ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعدة خواتم.

ارتداء فستان من خامة الجلد يمنح الإطلالة مزيجا من الجرأة والأناقة معا، لذا فهو خيارا مثاليا للمناسبات المسائية و الإطلالات اللافتة.

بالإضافة إلى، يمكن تنسيقه بسهولة مع المجوهرات كما فعلت الفنانة هيفاء وهبي، وفقا لموقع "leathercult".

هيفاء وهبي إطلالة جريئة إنستجرام

