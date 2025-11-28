نادين أيوب تثير جدلا حول تصويت "ملكة جمال الكون"- ماذا قالت؟

كتبت- أسماء مرسي:

تلفت عارضة الازياء الاسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار دائما بإطلالاتها المميزة التي تجمع بين الاناقة والجرأة، وتشاركها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي، نستعرض إليكم أبرز إطلالات عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز:

فستان أسود

تألقت جورجينا بفستان طويل باللون الأسود مصمم بقصة ضيقة تبرز قوامها، وظهرت بمكياج ناعم وتصفيفة شعر مرفوعة، بينما نسقت مع الاطلالة حذاء باللون نفسه.

جاكيت قصير وجيب

كما أطلت بجاكيت قصير مزين بأزرار ذهبية، ونسقت معه جيب طويلة باللون الابيض. واعتمدت مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، مع إكسسوارات من حلق وخاتم.

فستان باللون البيبي بلو

وظهرت جورجينا بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة ضيقة على الجسم، ونسقت معه حذاء برتقالي، بينما تركت شعرها منسدلا على الجانبين.

جاكيت بصيحة الفرو

واختارت الظهور بجاكيت طويل باللون البيج بصيحة الفرو، نسقت اسفله بدلة أنيقة باللون الأوف وايت، وأضافت الى الإطلالة حذاء طويلا وحقيبة باللون الأبيض.

جامبسوت باللون الأبيض

كما ظهرت بجامبسوت باللون الابيض مزود بحزام عند الخصر باللون الذهبي، ونسقت معه حقيبة باللون الكاشمير، وظهرت بمكياج ناعم وشعر منسدل على الجانبين.

بدلة باللون الأسود

وتألقت جورجينا ببدلة سوداء مكونة من توب وبنطلون واسع الأرجل وبليزر متناسق، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الابيض، وعقدا ماسي، مع اعتماد الشعر القصير المنسدل.

فستان فضي

كما ظهرت بفستان فضي لامع مصمم بقصة الأوف شولدر، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ترابي، وزينت الإطلالة بمجوهرات من دار "ميسيكا" مكونة من عقد وأقراط طويلة وعدة خواتم.

إطلالة كاجوال

وفي إطلالة كاجوال، ارتدت جاكيت جلديا باللون الجملي على الأكتاف والأكمام، ونسقت معه بنطلون جينز أزرق داكن وحذاء بكعب عال، إضافة إلى حقيبة باللون البورجندي اللامع.

كارديجان باللون الفيروزي

وأطلت أيضا مرتدية كارديجان باللون الفيروزي، وارتدت أسفله فستانا أسود ضيقا، مع شعر منسدل وإكسسوارات مكونة من عقد وحلق، وحقيبة باللون الأسود.

