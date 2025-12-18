"بعد فوز المغرب".. 8 صور لظهور محمد أبو تريكة رفقة أشرف بن شرقي

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

خطف الثنائي محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأشرف بن شرقي لاعب المارد الأحمر الحالي، الأنظار بشكل كبير، بعد ظهورهما معا عقب نهاية مباراة المغرب والأردن.

وخلال تواجد أبو تريكة في أرضية الملعب، لتحليل مباراة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن، في الاستديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس"، حضر النجم المغربي أشرف بن شرقي لإجراء مقابلة مع القناة، عقب تتويج أسود الأطلس بلقب كأس العرب.

ووجه بن شرقي التحية إلى النجم المصري محمد أبو تريكة، الذي حرص على تهنئة النجم المغربي بالفوز بلقب كأس العرب 2025.

وتمكن المنتخب المغربي، من تحقيق لقب كأس العرب بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وغاب أشرف بن شرقي عن المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها، قبل أيام من انطلاق البطولة، خلال مشاركاته مع الأهلي في مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

