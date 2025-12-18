أعلنت شركة اورنچ مصر عن تغيير اسم شبكتها إلى "عايزين الثامنة"، تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر بدءها في 21 ديسمبر الجاري، في رسالة واضحة تعكس طموح المصريين في تحقيق اللقب القاري الثامن.

وبحسب بيان الشركة اليوم، يأتي هذا التحرك في إطار حملة موسعة أطلقتها اورنچ على مستوى الجمهورية تحت شعار "نجوم الكورة اتغيروا ونجوم التيشيرت لسه عايزين النجمة التامنة"،

حيث وصل التفاعل الجماهيري إلى ذروته مع ملاحظة جميع العملاء تغيير اسم شبكة اورنچ على هواتفهم، بما يجسد حالة التلاحم بين العلامة التجارية والجمهور المصري في دعم المنتخب الوطني.

عودة الجيل الذهبي ودعم الحلم القاري

وتجمع الحملة سبعة من أبرز نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم المصرية، وهم عصام الحضري، ووائل جمعة، وأحمد حسام ميدو، ومحمد بركات، وسيد معوض، وحسام غالي، ومحمد زيدان، في تأكيد على الربط بين أمجاد الماضي والطموحات الحالية للمنتخب الوطني في مشواره القاري.

تجربة رقمية حصرية وجوائز قيمة

وحصريًا عبر تطبيق My Orange، تتيح اورنچ لعملائها المشاركة في تحدٍ رقمي تفاعلي يقوم على تجميع نجوم الجيل الذهبي، مع فرصة الفوز بمجموعة مميزة من الجوائز، تشمل الذهب، أجهزة بلايستيشن، تيشيرتات المنتخب الوطني الموقعة، وغيرها من الهدايا القيمة، تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم تجارب مبتكرة ومكافآت حقيقية لعملائها.

شراكة ممتدة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وتأتي هذه الحملة في سياق الشراكة طويلة الأمد بين "كاف" وشركة اورنچ، والتي تم تجديدها مؤخرًا، لتواصل اورنچ دورها كراعٍ حصري للاتصالات لـ"كاف' منذ عام 2008. وتشمل الشراكة البطولات الأبرز، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا، إلى جانب بطولات السيدات، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز قيم المساواة والاندماج.