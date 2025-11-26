إعلان

"فستان قصير وجاكيت".. تفاصيل إطلالة نسرين طافش رفقة زوجها

كتب : أسماء مرسي

04:27 م 26/11/2025
تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة رفقة زوجها، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نسرين مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البني، ونسقت معه جاكيت باللون البيج.
اختارت وضع مكياجا ترابيا، بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون البني، وحقيبة باللون البورجندي، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

بينما ارتدى زوجها بلوفر باللون "البورجندي" ونسق معه بنطلون أسود وجاكيت مزيج من اللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى حذاء أسود.

وفقا لموقع "lemon8"، يمنح الحذاء الطويل مظهرا أطول وأكثر أناقة، كما يساعد على تحسين وضعية الجسم ويمنح مرتديه شعورا بالأناقة والجاذبية.

فستان قصير جاكيت إطلالة نسرين طافش زوجها

