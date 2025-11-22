نسرين طافش بإطلالة شتوية راقية.. البالطو الطويل يبرز أناقتها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة شتوية راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نسرين مرتدية بلوفر باللون البيج، ونسقت معه بنطلون أسود، وبالطو طويل باللون "الأوف وايت".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق وحقيبة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "medium"، البالطو قطعة أساسية في خزانة كل امرأة، فهو يجمع بين الدفء والأنافة، كما يمنح مرتديه إطلالة راقية ومميزة.

كما يساعد على إخفاء بعض عيوب الجسم، و يمكن تنسيقه بسهولة مع مختلف الملابس والأحذية الشتوية.