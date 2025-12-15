نسرين طافش بلوك ناعم.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

جاذبية الأسود.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت نسرين بفستان قصير "كت" باللون الأسود، يتميز بأنه ضيق، مما أبرز قوامها ورشاقتها.

وبحسب "fashionmagazine"، يضفي اللون الأسود مظهرا ناعما، حيث إنه يعتبر من الألوان التي تخفي عيوب الجسم، وأيضا يمكن ارتداؤه في العمل والمناسبات الرسمي أو الإطلالات اليومية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت نسرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البرجندي يتماشى مع لون الفستان.