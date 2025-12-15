إعلان

نسرين طافش بلوك ناعم.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

03:31 م 15/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش بلوك ناعم (1)
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش بلوك ناعم (4)
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش بلوك ناعم (3)
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش بلوك ناعم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت نسرين بفستان قصير "كت" باللون الأسود، يتميز بأنه ضيق، مما أبرز قوامها ورشاقتها.

وبحسب "fashionmagazine"، يضفي اللون الأسود مظهرا ناعما، حيث إنه يعتبر من الألوان التي تخفي عيوب الجسم، وأيضا يمكن ارتداؤه في العمل والمناسبات الرسمي أو الإطلالات اليومية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت نسرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البرجندي يتماشى مع لون الفستان.

نسرين طافش إنستجرام إطلالة نسرين طافش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء