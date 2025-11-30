"بلوك مميز".. كيف نسقت رزان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة أنيقة.



ارتدت نسرين جاكيت تويد قصير باللون الأزرق الفاتح، يتميز بنسيج التويد الفاخر المستوحى من الطراز الفرنسي، ما أضفى على إطلالتها لمسة راقية ومميزة.

وأيضًا اللون الأزرق الفاتح يدل على النقاء في عالم الموضة.

وتحت الجاكيت، اختارت بلوزة ناعمة باللون الأبيض أو الكريمي الفاتح، مما ساهم في إبراز لون الجاكيت بشكل أنيق ومتناسق.



وأكملت نسرين مظهرها بإكسسوارات تضمنت ساعة يد أنيقة، بينما اختارت طلاء أظافر باللون الأحمر الداكن.



واعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة على الأكتاف مع مكياج هادئ يبرز جمال ملامحها الطبيعية دون مبالغة.

ووفق موقع "ccolor"، فإن الموجات الخفيفة تعطي انطباعًا بالسهولة وعدم المبالغة، وكأن المظهر طبيعي وعفوي، مع الاحتفاظ بالأناقة.