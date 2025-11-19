"جاذبية اللون الرصاصي".. نسرين طافش تتألق ببدلة أنيقة

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

تألقت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت شيرين مرتدية بدلة أنيقة باللون الرصاصي، ونسقت أسفلها "فيست" بنفس لون وخامة البدلة.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، عدة أساور، وخاتم.

وفقا لموقع "wfc"، اللون الرصاصي يمنح مرتديه إطلالة راقية ومناسبة لمختلف المناسبات، سواء الرسمية أو اليومية، كما يضفي لمسة أنيقة، ويُبرز ملامح الوجه بطريقة طبيعية.

يتميز أيضا بسهولة تنسيقه مع العديد من الألوان، ويُظهر المجوهرات والإكسسوارات بشكل لافت.