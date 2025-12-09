ليلى علوي بفستان أنيق.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

أطلت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت ليلى فستان قصير باللون الأزرق الفاتح مصنوع من قماش المخمل، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ووفقا لـ "alokaexplorer"، اللون الأزرق يساعد على إظهار الجسم بشكل أكثر تناسقا وانسيابية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع الإطلالات اليومية والسهرات والمناسبات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت ليلى أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.