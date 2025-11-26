كالأميرات.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

شهدت مسابقة ملكة جمال الكون 2025 إطلالات غريبة ومبتكرة من ملكات الجمال، حيث اختارت كل ملكة تصميما يجسد ثقافة بلدها أو يبرز رموزا طبيعية وتراثية بطريقة لافتة للنظر.

فيما يلي، إليكم أغرب الإطلالات في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، وفقا لموقع "businessinsider".

جابرييلا لاسيردا، ملكة جمال البرازيل

ارتدت جابرييلا لاسيردا فستانا أزرق مزينا بزخارف ذهبية مع عباءة متناسقة، واستبدلت التاج بغطاء رأس ذهبي.

لاسيردا، البالغة من العمر 24 عاما، تعمل في منظمة غير ربحية لدعم عائلات المفقودين وتأمل التخصص في الصحافة الدينية مستقبلا.

ألدانا ماسيه، ملكة جمال الأرجنتين

أحضرت ألدانا ماسيه لمسة موسيقية على المسرح، مستوحاة من موسيقار شعبي أرجنتيني مشهور، إذ ارتدت بدلة ذهبية معدنية مع حذاء طويل وعباءة لامعة، بالإضافة إلى غطاء رأس مزين بالريش البرتقالي والأحمر.

ماسيه، البالغة من العمر 25 عاما، مغنية وعازفة لثلاث آلات موسيقية، وتولت الغناء الرئيسي في فرقة Agapornis منذ عام 2022.

نيكول بيليكر فيسر، ملكة جمال بونير

ارتدت بيليكر فيسر فستانا أزرق مستوحى من منتزه بونير البحري، وزُيّن بأخطبوط عند منطقة الخصر يرمز إلى قوة وذكاء نساء بونير.

تبلغ الملكة 42 عاما وهي أم لأربعة أطفال، واستلهمت المشاركة من تجربة ابنتها الصغيرة في مسابقات ملكة جمال العالم.

جابي جوها، ملكة جمال بلغاريا

استلهمت جابي زيها من لقب بلغاريا "أرض الورود"، أكبر منتج عالمي لزيت الورد. ارتدت ثوب رقص مرصع بالفضي والوردي مع عباءة وغطاء رأس شاهق، وزُينت بتلات الورد وأوراق بيضاء متساقطة.

الملكة البالغة من العمر 26 عامًا عملت مع علامات تجارية شهيرة مثل Gap وElie Saab.

جابي استوحت زيها من لقب بلغاريا "أرض الورود"، الشهيرة بإنتاج زيت الورد، ارتدت فستان مزيج من اللون الفضي والوردي مع غطاء رأس كبير، مزين بورود وأوراق بيضاء.

الملكة البالغة من العمر 26 عاما عملت سابقا مع علامات معروفة مثل Gap وElie Saab.

موريا سيمور، ملكة جمال جزر كايمان تاهيتي

تألقت سيمور بإطلالة مستوحاة من روح الماء الأفرو-كاريبية، تكريما لأوريشا ييمايا، أم المحيط، ارتدت بدلة باللون الأزرق مع أجنحة ذهبية على ظهرها، لتسليط الضوء على أهمية حماية الشعاب المرجانية.

سيمور، 22 عاما، حاصلة على شهادة في السياسة والعلاقات الدولية، وتسعى لمهنة في التمثيل والموضة.

إينا مول، ملكة جمال تشيلي

ارتدت إينا مول فستانا فضيا لامعا يعكس جمال جبال وأنهار منتزه توريس ديل باين، مع غطاء رأس مزين بحمامتين بيضاوين ترمز لحماية البيئة.

مول تبلغ من العمر 28 عاما وتعمل في عرض الأزياء منذ طفولتها ولديها قناة ناجحة على يوتيوب.

كاميل توماس، ملكة جمال كوراساو

ارتدت كاميل توماس فستانا قصيرا فوق الركبة مزودا بإكستنشن، مزيج من اللونين الأزرق والأصفر مزينا بورود الجهنمية، مع صورة مدينة ويلمستاد ودمى تمثل القارات الثلاث على العلم تكريما لتراث الجزيرة.

صابرينا ماجد، ملكة جمال مصر

اختارت الظهور بإطلالة مستوحاة من نفتيس، إلهة الليل والحماية المصرية، ليجسد التراث والفن المصري الأصيل على منصة ملكة جمال الكون.

