رسالة قوية من الخارجية السورية إلى واشنطن بشأن داعش

وكالات

أكدت وزارة الخارجية السورية التزام سوريا الثابت بمواصلة مكافحة تنظيم داعش، وتشديد العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يشكل فيها تهديدًا للأمن والاستقرار.

وشددت الخارجية السورية على أن القوات السورية ستواصل تكثيف تحركاتها الميدانية لضرب التنظيم، ومنع إعادة انتشاره أو استغلال أي فراغات جغرافية في مختلف المناطق.

ودعت سوريا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام لدعم الجهود السورية في مواجهة التنظيمات المسلحة، والتنسيق الفعلي بما يسهم في إنهاء خطرها بشكل كامل.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أكدت الخارجية أن التعاون الدولي الجاد يمثل عنصرًا حاسمًا في مواجهة تهديد داعش، مع استمرار اتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية اللازمة.