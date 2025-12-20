إعلان

رسالة قوية من الخارجية السورية إلى واشنطن بشأن داعش

كتب : مصراوي

06:42 ص 20/12/2025

وزارة الخارجية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت وزارة الخارجية السورية التزام سوريا الثابت بمواصلة مكافحة تنظيم داعش، وتشديد العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يشكل فيها تهديدًا للأمن والاستقرار.

وشددت الخارجية السورية على أن القوات السورية ستواصل تكثيف تحركاتها الميدانية لضرب التنظيم، ومنع إعادة انتشاره أو استغلال أي فراغات جغرافية في مختلف المناطق.

ودعت سوريا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام لدعم الجهود السورية في مواجهة التنظيمات المسلحة، والتنسيق الفعلي بما يسهم في إنهاء خطرها بشكل كامل.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أكدت الخارجية أن التعاون الدولي الجاد يمثل عنصرًا حاسمًا في مواجهة تهديد داعش، مع استمرار اتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السورية واشنطن داعش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟