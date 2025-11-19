"مكياج نيود وغطاء رأس".. كيف تألقت مايا دياب باللون الأبيض؟

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

بين "الكاجوال" و"السواريه".. صور تكشف أناقة النجوم في مهرجان The Best

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة اللبنانية مايا دياب، بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت مايا توب باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون واسع بنفس اللون، مع غطاء للرأس "هودي".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الرصاصي، وحذاء بيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من عدة أساور، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "kingdomofwhite"، يمنح ارتداء اللون الأبيض مرتديه شعورا بالهدوء، ويبرز ملامح الوجه بطريقة طبيعية، بالإضافة إلى أنه سهل التنسيق مع ألوان أخرى، والإكسسورات كما فعلت الفنانة مايا دياب.