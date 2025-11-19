16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان مؤخرا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومُلفتة.

تفاصيل الفستان وتصميمه

ظهرت كارداشيان بفستان طويل باللون الأبيض، تميز بقصة الظهر المكشوف، مع فتحات عند منطقة الصدر والبطن، إضافة إلى فتحات جانبية زادت من جرأة التصميم.

وأوضح مصمم الفستان، الأمريكي ديمي كوتور، عبر حسابه على "إنستجرام"، أن الفستان صُمم من خامات حريرية تشمل حرير كريب، ساتان، وشيفون، وزُين بريش قديم مستخرج من مروحة إدواردية أعيد تشكيلها خصيصا لهذا التصميم.

والمروحة الإدواردية هي مروحة قديمة من فترة حكم الملك إدوارد السابع في بريطانيا، واستخدم المصمم ريشها أو استوحى منه لتزيين الفستان بطريقة غير تقليدية.

تسريحة الشعر والمكياج

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتمد المصفف مات بينز تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، أضاف إليها ريشة نعامة.

أما خبير المكياج أرييل تيجادا، وضع مكياجا ناعما ركز على إبراز ملامح كارداشيان بطريقة طبيعية.

خبيرة أزياء تنتقد تفاصيل الفستان وتصميمه

وفي تعليقها على الإطلالة، وصفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي إطلالة كارداشيان بأنه "سيئة ومثيرة للجدل"، مشيرة إلى أن اختيارها لفستان مكشوف الكتفين بصيحة "ياقة هالتر"، المرتبط حول الرقبة، والمفتوح من جانبي الصدر والخصر، غير موفقا.

وقالت في تصريح لـ"مصراوي" إن الفستان جاء بظهر مكشوف وحمالات رفيعة، وصُنع من قماش الستان والشيفون الأبيض.

وأضافت أن اللافت والغريب في التصميم كان وجود الريش على جانبي الخصر وأسفل الظهر، إذ ظهر مزعجا للعين وغير مناسب مع الفستان.

وتابعت أن تصميم التنورة المصنوعة من مزيج الشيفون والساتان غير مناسب للإطلالة.

