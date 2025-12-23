إعلان

هلا السعيد تتألق بالأسود في أحدث إطلالتها.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

04:13 م 23/12/2025
    الفنانة هلا السعيد (1)
    الفنانة هلا السعيد (2)

أطلت الفنانة هلا السعيد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت هلا بجاكيت جلد باللون الأسود ونسقت أسفله توب وبنطلون وحذاء بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، الجاكيت الأسود يعطي إحساسا بالقوة والجاذبية والرقي، كما إنه يساعد على إخفاء أي عيوب للجسم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هلا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

وتركت هلا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من أسورة وخاتم.

إعلان

