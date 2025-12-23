منة فضالي بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

4 صور ومعلومات عن إطلالة نيكول سابا في أحدث إطلالتها

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وتألقت منة بـ تي شيرت قصير باللون الأبيض ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

وفقا لـ "lucymary"، يمكن ارتداء اللون الأبيض في الإطلالات اليومية والخروجات، كما إنه يضفي على الإطلالة شعورا بالحيوية خاصة في الأجواء الشتوية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت منة أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.