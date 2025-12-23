إعلان

4 صور ومعلومات عن إطلالة نيكول سابا في أحدث إطلالتها

كتب : شيماء مرسي

04:35 م 23/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نيكول سابا (4)
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نيكول سابا (3)
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نيكول سابا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نيكول سابا بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نيكول تي شيرت باللون الأسود ونسقت معه جيب جلد بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء خليل زين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيكول مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "Paul Constantinian".

واختارت نيكول أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "Marwan Khaddaj".

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة، من تصميم "Wassim Awada Jewelry".

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

الفنانة نيكول سابا إطلالة نيكول سابا نيكول سابا على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟