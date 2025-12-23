4 صور ومعلومات عن إطلالة نيكول سابا في أحدث إطلالتها

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نيكول سابا بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نيكول تي شيرت باللون الأسود ونسقت معه جيب جلد بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء خليل زين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيكول مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "Paul Constantinian".

واختارت نيكول أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "Marwan Khaddaj".

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة، من تصميم "Wassim Awada Jewelry".

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.