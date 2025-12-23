إعلان

مايا دياب بلوك غريب.. كيف أطلت في أحدث ظهور لها؟

كتبت- شيماء مرسي

09:23 م 23/12/2025
تألقت الفنانة مايا دياب بإطلالة غريبة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت مايا بفستان مصنوع من الجلد باللون البني بنقشة الثعبان "كت" تميز بفتحة ساق جريئة.

وفقا لـ "songsofsiren"، نقشة الثعبان من الصيحات التي تجمع بين الفخامة والجرأة والقوة والجاذبية، كما أنها تناسب مختلف المناسبات، مما يجعلها خيارا مثاليا للسهرات والخروجات الليلية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، وركزت على رسمة عينيها.

واختارت مايا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم وانسيال.

مايا دياب

