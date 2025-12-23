إعلان

"جمعت بين الجاذبية والبساطة".. آيتن عامر بإطلالة راقية ومحتشمة

كتب : شيماء مرسي

03:28 م 23/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    آيتن عامر (2)
  • عرض 7 صورة
    آيتن عامر (4)
  • عرض 7 صورة
    آيتن عامر (3)
  • عرض 7 صورة
    آيتن عامر (6)
  • عرض 7 صورة
    آيتن عامر (5)
  • عرض 7 صورة
    آيتن عامر (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جذابة ومحتشمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت آيتن بجاكيت طويل متعدد الألوان ونسقت أسفله قميص باللون البيبي بلو وبنطلون جينز باللون الفاتح.

وفقا لـ "charmacyworld"، المكياج بدرجات النيود يساعد على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي دون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع أي لون ملابس أو إكسسوارات دون أن يفسد الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت آيتن أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البرتقالي وحذاء باللون البيج.

آيتن عامر اطلالة آيتن عامر جاكيت طويل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟