"جمعت بين الجاذبية والبساطة".. آيتن عامر بإطلالة راقية ومحتشمة

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جذابة ومحتشمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت آيتن بجاكيت طويل متعدد الألوان ونسقت أسفله قميص باللون البيبي بلو وبنطلون جينز باللون الفاتح.

وفقا لـ "charmacyworld"، المكياج بدرجات النيود يساعد على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي دون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع أي لون ملابس أو إكسسوارات دون أن يفسد الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت آيتن أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البرتقالي وحذاء باللون البيج.