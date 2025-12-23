إعلان

نورهان شعيب بإطلالة جذابة.. إليك تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

03:41 م 23/12/2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نورهان شعيب بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت نورهان بفستان قصير باللون البرجندي ويتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الذهبي، من تصميم "houyamfashion".

واعتمدت نورهان مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة "ouiamemakeup".

واختارت نورهان أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة "ouiamemakeup".

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البيج.

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة وأيضا جذابة مكونة من حلق وخاتم.

