خطفت الأنظار في القاهرة السينمائي.. أجمل إطلالات هبة مجدي على مدار السنوات في المهرجان

كتب : أسماء مرسي

06:00 م 17/11/2025
خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة راقية ومحتشمة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات الفنانة هبة مجدي على مر السنين في مهرجان القاهرة السينمائي، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أزرق

اختارت هبة الظهور في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 بفستان طويل باللون الأزرق اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

فستان أسود

ارتدت الفنانة هبة مجدي خلال الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي فستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان أخضر

ظهرت الفنانة هبة مجدي خلال الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي بفستان باللون الأخضر مزينا بالورود باللون الأسود والبيبي بلو، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي.

القفطان الأسود والذهبي

تألقت هبة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 بقفطان طويل باللونين الأسود والذهبي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أسود لامع

أطلت هبة في حفل افتتاح الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان طويل محتشم باللون الأسود اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الأبيض

ارتدت الفنانة هبة مجدي خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين بفستان طويل باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان أصفر

ظهرت الفنانة هبة مجدي خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 بفستان طويل باللون الأصفر مصنوع من التل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

مهرجان القاهرة السينمائي هبة مجدي إطلالات هبة مجدي

