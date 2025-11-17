ظهرت بإطلالة كالأميرات في حفل زفافها.. من هي البلوجرهيا كرزون؟

تألقت البلوجر الأردنية هيا كرزون بإطلالة ساحرة ومميزة في حفل زفافها على رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي، وشاركت جمهورها على صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام" مجموعة من الصور من الحفل.

ظهرت هيا كالأميرة، ولفتت الأنظار بإطلالتها الرائعة، ارتدت فستانا زفاف أبيض مصنوع من الساتان بقصة الكب، يتميز بأنه منفوش ومطرز بالكريستال والترتر اللامع، مع حزام عند منطقة الخصر وطرحة من الشيفون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة مزينة بتاج مرصع بالكريستال.

أما العريس، ارتدى بدلة أنيقة باللون الأسود مع قميص أبيض.

فيما يلي، نستعرض إليكم أبرز معلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- هيا كرزون، بلوجر أردنية.

- في العشرينات من عمرها.

- تهتم بمجالات الأزياء والجمال.

- شقيقة الفنانة ديانا كرزون وتوأم المؤثرة زين كرزون.

- أعلنت خطوبتها على عمر الكيكي في نوفمبر 2024.

- واحتفلت بعقد قرانها في أغسطس بإطلالة ملكية أنيقة.

- تشارك متابعيها إطلالاتها اليومية ونصائح الجمال والحياة.

- تتميز هيا بإطلالتها الأنيقة والجذابة التي تجذب دائماً انتباه متابعيها.

- كما أنها تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 807 ألف متابع.

اقرأ أيضا:

لأسباب غير متوقعة.. 6 متسابقات ينسحبن من ملكة جمال الكون 2025

أروي جودة.. 20 صورة لنجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف

بعد انتشارها بين السيدات.. مخاطر لا تعرفها عن عمليات التجميل

درة الأجمل.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها مع أبلة فاهيتا



