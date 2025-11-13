"أبرز عيوب جسمها".. خبير موضة ينتقد فستان ليلى علوي في مهرجان القاهرة

بـ 160 ألف جنيه.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار بالأحمر الماروني في افتتاح

تألقت النجمة ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46، الذي أقيم بالأمس، بفستان وصفته بعض المصادر بأنه "يشبه العروسة".

ارتدت فستاناً طويلاً من اللون الأبيض المائل إلى الكريمي، مطرزاً بالكامل بحبات اللؤلؤ والكريستال اللامعة، ويتميز بقصة ضيقة تُبرز أناقتها.

ونسقت ليلى علوي إطلالتها مع معطف من الشيفون الأسود المنفوخ، وحقيبة يد سوداء مرصعة بالخرز اللامع.

كما أكملت أناقتها بمجموعة مجوهرات مرصعة باللؤلؤ من "الماوردي" Elmawardy، شملت أقراطاً وخاتماً.

وانتقد محمد كمال خبير الموضة الإطلالة قائلًا:

حاولت ليلى علوي دمج عدة أنماط في إطلالة واحدة، ورأى أن ذلك لم ينجح.

انتقد ستايل الشعر الجديد، مشيراً إلى أنها حاولت تغييره لأول مرة وظهر بشكل غير مستحب.

ذكر أن الفستان كان مجسماً بلون فاتح ولكنه لم يظهر بالشكل المطلوب.

انتقد التطريز اليدوي باللؤلؤ، معتبراً أنه لم يكن منتظماً أو أنيقاً بشكل كاف.

وصف قماشة الشيفون في منطقة الصدر (الديكولتيه) بأنها كانت "نشاز".

الحقيبة كانت العنصر الوحيد المناسب في الإطلالة من وجهة نظره، وأعطى الإطلالة تقييماً بنجمتين.