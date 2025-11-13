خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار مؤخرا خلال احتفالها بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، حيث حرصت على الظهور بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي، لتعيد للأذهان مشهد زفافها الشهير في فيلم "عمر وسلمى".

إطلالة ساحرة في عقد القران

اختارت مي فستانا طويلا بلون "الأوف وايت"، بتصميم "أوف شولدر" من قماش التول المنسدل والمتعدد الطبقات، ما منحها مظهرا جذابا وراقيا.

واعتمدت مكياجا بسيطا بألوان النيود التي أبرزت ملامحها الطبيعية، مع أحمر شفاه هادئ.

بينما تركت شعرها منسدلا على الجانبين بطريقة عفوية زادت من جمال إطلالتها.

الفستان الأيقوني في فيلم عمر وسلمى

أما في فيلم "عمر وسلمى" الذي عُرض عام 2007، أطلت مي عز الدين في مشهد الزفاف بفستان أبيض كلاسيكي التصميم، بقصة الكب البسيطة والتطريز الهادئ، ليصبح واحدا من أكثر فساتين الزفاف شهرة في السينما المصرية.

تميز الفستان بتصميمه الرقيق الذي جمع بين الأناقة والبساطة، دون أي مبالغة في التفاصيل أو الإكسسوارات، ما جعله رمزا للأناقة في تلك الفترة.

نال الفستان إعجاب عدد كبير من الفتيات في ذلك الوقت، فاستلهمت منه كثير من العرائس تصاميم فساتين زفافهن.

مقارنة بين الإطلالتين

رغم مرور أكثر من 15 عامًا بين الإطلالتين، إلا أن ما يجمع بين فستان مي في عقد قرانها وفستانها في "عمر وسلمى" هو نفس اللمسة الأنيقة والبساطة التي تميز أسلوبها دائما.