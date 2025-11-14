قبل انطلاقها.. متسابقة تنسحب فجأة من مسابقة ملكة جمال الكون 2025

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت مسابقة ملكة جمال الكون 2025، المقرر إقامتها في تايلاند في 21 نوفمبر، مفاجأة مع انسحاب ممثلة ألمانيا، ديانا فاست، قبل أسابيع قليلة من انطلاق المنافسة.

وأعلنت ديانا، الحاصلة على لقب ملكة جمال ألمانيا 2025، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لن تسافر إلى تايلاند للمشاركة في المسابقة، موضحة أن قرارها شخصي ويرتبط بمسؤوليات الأمومة والأسرة.

وقالت: "الأمومة هي أعظم مسؤولياتي وأكبر فرحة لي، وبينما أبني حاليا منزلا جديدا لعائلتي، اخترت البقاء قريبة من ابني خلال هذه المرحلة المهمة من حياتنا".

وأشارت إلى أن تمثيل ألمانيا في المسابقة كان تجربة مهمة لها، معربة عن امتنانها لمنظمة ملكة جمال الكون والتزامها بتمكين المرأة عالميا، وفقا لموقع "hola".

ردود فعل متباينة

أثار قرار ديانا ردود فعل متباينة بين متابعي المسابقة؛ حيث أشاد البعض بتفضيلها عائلتها على الشهرة، بينما انتقد آخرون توقيت الانسحاب قبل أسابيع قليلة من انطلاق الحدث، خاصة مع عدم وجود وقت كاف لإعداد مندوبة بديلة.

جدل آخر في تايلاند

وفي واقعة منفصلة، أثارت مديرة النسخة التايلاندية للمسابقة، نوات إيتساراجريسيل، جدلا واسعا بعد مواجهة مع ممثلة المكسيك، فاطمة بوش، خلال بروفة المسابقة.

وانتشرت مقاطع فيديو للنقاش الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت نوات على الجدل باعتذار علني عبر بث مباشر، قائلة: "إذا شعر أي شخص بالسوء أو الانزعاج، فأنا أعتذر للجميع، واعتذرت بشكل خاص للفتيات الحاضرات".

مع انسحاب ديانا والجدل الأخير في تايلاند، تعد مسابقة ملكة جمال الكون 2025 إحدى النسخ الأكثر جدلا في السنوات السابقة.

