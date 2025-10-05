6 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن في أحدث ظهور
كتب : أسماء مرسي
أطلت الفنانة ماجي بو غصن بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
ظهرت ماجي مرتدية توب بقصة الكب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز بنفس اللون وجاكيت جلد باللون الأحمر.
واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.
وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة أساور.
تفاصيل الإطلالة:
الإطلالة من توقيع مصممة الأزياء ناتالي الدكاش.
المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل رنيم التركي.
وتسريحة الشعر بواسطة المصفف صالح العيسى.
