إعلان

6 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

06:30 م 05/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أطلت الفنانة ماجي بو غصن بإطلالة كاجوال
  • عرض 6 صورة
    إطلالة أطلت الفنانة ماجي بو غصن
  • عرض 6 صورة
    اعتمدت ماجي تسريحة شعر الضفيرة
  • عرض 6 صورة
    اختارت ماجي وضع مكياج بدرجات النيود
  • عرض 6 صورة
    ماجي بو غصن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة ماجي بو غصن بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت ماجي مرتدية توب بقصة الكب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز بنفس اللون وجاكيت جلد باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة أساور.

تفاصيل الإطلالة:

الإطلالة من توقيع مصممة الأزياء ناتالي الدكاش.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل رنيم التركي.

وتسريحة الشعر بواسطة المصفف صالح العيسى.

اقرأ أيضا:

قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

10 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك.. كيف نسقت اللوك؟

خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بباريس.. مي عمر بإطلالة جريئة

نجمات خطفن الأنظار بصيحة "قشر السمك" في 2025.. أبرزهم ياسمين صبري

ماجي بو غصن إطلالة ماجي بو غصن إطلالات النجمات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل