إطلالة أنيقة وجريئة.. بشرى تخطف الأنظار بـ"ميني جيب" لافتة

كتب : نرمين ضيف الله

02:20 م 11/01/2026
    لوك أنثوي جريء..بشرى تظهر بـ"ميني جيب" غير تقليدية
    لوك أنثوي جريء..بشرى تظهر بـ"ميني جيب" غير تقليدية
    لوك أنثوي جريء..بشرى تظهر بـ"ميني جيب" غير تقليدية
    لوك أنثوي جريء..بشرى تظهر بـ"ميني جيب" غير تقليدية

تألقت الفنانة بشرى بلوك مُلفت، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت بشرى بلوزة بيضاء ساتان لامعة ذات تصميم مميز بكُم واحد واسع بتصميم غير متناسق.

ونسقت مع البلوزة، جيب قصيرة ذات قصة واسعة قليلاً بلون فضي، أو رمادي لامع ومزينة بنمط هندسي مربعات متداخلة.

واختارت مكياج بارز يركز على الشفاه، والعيون المحددة برموش كثيفة، ونسقت مع اللوك إكسسوارات تشمل أقراطاً وخواتم في اليد.

ووفق "Elle "، فإن الجيب القصيرة لها دلالات في عالم الموضة حيث تعتبر

التنورة القصيرة (الميني جيب) قطعة أساسية في الموضة، ورمز للتحرر والشباب، ارتبط ظهور التنورة القصيرة في الستينيات بحركة التحرر النسوية و"ثورة الشباب"، وكانت ترمز إلى الحرية، وكسر القواعد.

ميني جيب بشرى تتألق في أحدث ظهور موضة

