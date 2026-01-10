إعلان

جمعت بين البساطة والأناقة.. ديانا هشام بلوك شتوي مميز

كتب : أسماء مرسي

07:04 م 10/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ديانا هشام بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ديانا مرتدية توب باللون الرصاصي، ونسقت أسفله بنطلون جينز باللون الفاتح، ونسقت معه "اسكارف" باللون الكاشمير.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون الأسود.

ارتداء الإسكارف من الإكسسوارات التي تضيف لمسة أنيقة ومميزة إلى الإطلالة، كما يساعد على الشعور بالدفء في الأجواء الباردة.

كما يبرز اللوك بشكل جذاب، ويعمل على لفت الانتباه بشكل ناعم، ليمنح الإطلالة أناقة هادئة تجمع بين البساطة والتميز، وفقا لموقع "nathonkong".

ديانا هشام

