فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026

كتبت- أسماء مرسي:

مع انطلاق عام 2026، حرصت عدد من النجمات على لفت الأنظار بإطلالات لامعة ومُلفتة، جمعت بين الجرأة والأناقة.

فيما يلي، 5 نجمات خطفن الأضواء بفساتين لامعة ومٌلفتة:

اختارت الفنانة يارا السكري إطلالة هادئة ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا من توقيع مصممة الأزياء جيانا يونس باللون الموف الفاتح، مزينا بتطريزات فضية، ونسقت معه حجابا بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة من تصميم "raghida jewelry".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة ولامعة، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، تميز بقصة "الكب" واختارت مكياجا ناعما، مع ترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة وأسورة.

هيفاء وهبي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، بقصة "الأوف شولدر" ومزينا بتطريزات لامعة ، وتميز التصميم بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها بانسيابية مع فتحة صدر جريئة، وهو من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل ماجي سمعان، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت إطلالتها بحذاء أسود أنيق ومجوهرات من علامة "فواياجور" مكونة من حلق وقلادة وخاتم.

مايا دياب

أما المطربة مايا دياب، اختارت الظهور بإطلالة جريئة ولافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا شبكيا باللون الأسود اللامع، مزينًا بالترتر والخرز والكريستال، وجاء بتصميم ضيق مع أكمام طويلة وياقة عالية.

ونسّقت معه جوارب شبكية وحذاء أسود، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

نانسي عجرم

بينما أطلت المطربة نانسي عجرم بلوك أنيق ولامع، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، مزينا بتطريزات لامعة، وجاء التصميم ضيقا ليبرز قوامها، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نجا سعادة.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل ريتا بيركاتشي، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين من توقيع المصفف اللبناني رينزي زغيب.