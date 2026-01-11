فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم، بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مرتدية فستان أسود من قماش "الشمواه"، مكشوف من الأكتاف، وبأكمام طويلة،مما منحها مظهر مميز، ونسقت مع اللوك، عقد شوكر لامع.

واختارت مكياج فاقع، حيث تظهر الشفاه بلون أحمرعنابي أو بني داكن، مع تركيز على العيون برموش طويلة وكثيفة وبشرة ذات إضاءة واضحة وأحمر خدود بارز.

واختارت أن تترك شعرها منسدل بشكل طبيعي.

دلالة الأسود مع المكياج الفاقع

ووفق صحيفة"Harper's Bazaar" فإن اللون الأسود في عالم الموضة رمزاً لـ الأناقة والرقي والقوة، وغالباً ما يُنظر إلى من يرتديه على أنه أكثر ثقة بالنفس وجدية.

وعندما يتم تنسيق الملابس السوداء مع مكياج فاقع، فإن هذا المزيج يعطي انطباعاً بـ الجرأة والثقة العالية، حيث يتم لفت الانتباه مباشرة إلى ملامح الوجه والمكياج بدلاً من تشتيت النظر بألوان أخرى في الملابس.