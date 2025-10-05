بعد تتويجها.. 20 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان 2025

قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

تُوجت الشابة بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2025، وذلك خلال حفل ضخم أُقيم مساء أمس السبت في العاصمة بيروت، في استديوهات إيزول في زوق مصبح.

وتمكنت بيرلا من التفوق على 15 متسابقة شاركن في المنافسة، حيث توجتها ملكة جمال لبنان 2024 السابقة ندى كوسا.

كما تم الإعلان عن وصيفات الملكة، وجاء الترتيب كالتالي:

كلوي خليفة: الوصيفة الأولى

كارلا دحداح: الوصيفة الثانية

ياسمينة حلبي: الوصيفة الثالثة

سارة سماحة: الوصيفة الرابعة

وتألقت بيرلا خلال الحفل بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت فستانا طويلاباللون الأسود مزيناً بتطريزات لامعة، اعتمد تصميم الظهر المكشوف.

واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن ملكة جمال لبنان 2025، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمها بيرلا حرب .

- تبلغ من العمر 22 عاما.

- من بلدة المعمرية الجنوبية بـ لبنان.

- حاصلة على مؤهل في الإدارة المالية والمصرفية.

- تُوجت بلقب ملكة جمال لبنان 2025.

- تفوقت بجمالها وحضورها وذكائها على 15 متسابقة.

- ستُمثل لبنان في مسابقات الجمال الدولية المقبلة.

- معروفة بإطلالاتها الأنيقة التي تخطف الأنظار.

- تحرص على مشاركة متابعيها بأحدث صورها وأخبارها عبر حسابها على إنستجرام.

- يتابعها على "إنستجرام" 12 ألف متابع.

