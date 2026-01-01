بالصور- أحمد عز في عزاء والدة هاني رمزي

فستان جريء وانوثة العشرينات.. هيفاء وهبي تودع عام 2025 في أبو ظبي

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أحمد عز على حضور عزاء والدة الفنان هاني رمزي الذي يقام مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وتوافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على العزاء منهم الإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد هنيدي، إلى جانب عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

