بالصور- أحمد عز في عزاء والدة هاني رمزي

كتب : مروان الطيب

09:06 م 01/01/2026 تعديل في 09:35 م
    كواليس عزاء والدة الفنان هاني رمزي
    إعلاميين وشخصيات عامة في عزاء والدة الفنان هاني رمزي
    المنتج هشام سليمان
    عزاء والدة هاني رمزي
    أكرم حسني
    أحمد عز يقدم واجب العزاء
    أحمد عز
    أحمد عز يصل عزاء والدة هاني رمزي

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أحمد عز على حضور عزاء والدة الفنان هاني رمزي الذي يقام مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وتوافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على العزاء منهم الإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد هنيدي، إلى جانب عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

