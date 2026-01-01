إعلان

بلوك جريء.. روي تتألق في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

09:02 م 01/01/2026 تعديل في 09:09 م
    روبي بإطلالة ملفتة
    روبي بإطلالة ملفتة
    روبي بإطلالة ملفتة

تألقت الفنانة روبي بإطلالة ملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روبي بإطلالة لامعة وجريئة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ضيقاً بقصة الـ "كب" (بدون أكتاف).

الجزء العلوي من الفستان جاء باللون الذهبي اللامع المرصّع بالكريستالات البراقة، بينما جاء الجزء السفلي باللون الأسود بقصة مستقيمة من قماش المخمل الناعم.

أكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة منسدلة ومكياج ناعم مع أحمر شفاه هادئ.

دلالات الفساتين الكب.

ووفق "فوج" تعتبر الفساتين الكب (Strapless dresses) خياراً شائعاً في المناسبات المسائية والسهرات، وتحمل دلالات معينة في عالم الموضة، منها الأنوثة والجاذبية.

روبي بإطلالة ملفتة روبي موضة

