قرار صادم من حكومة الجابون بعد توديع كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

12:47 م 01/01/2026
تسبب خروج منتخب الجابون من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الهزيمة من ساحل العاج بنتيجة 3-2، في صدمة كبيرة في البلاد، إذ قررت الحكومة إقالة الجهاز الفني ونجمي الفريق، بيير إيمريك أوباميانج وبرونو إيكويل مانجا.

وأصدر حكومة الجابون بيانًا جاء فيه: "قررت الحكومة إقالة الجهاز الفني وإيقاف اللاعبين برونو إيكويل مانجا وبيير إيمريك أوباميانج عن المنتخب الوطني حتى إشعار آخر".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية"، ناقشت حكومة الجابون وضع المنتخب الوطني في اجتماع لمجلس الوزراء قبل هذا القرار، وقال الرئيس بريس كلوتير أوليجي نجويما: "جزء من هويتنا الوطنية يتعرض للضعف. ويُظهر المنتخب الوطني مشكلتين رئيسيتين تعكسان في الواقع قصورًا هيكليًا مستمرًا: غياب المنهجية وتشتت الموارد".

منتخب الجابون كأس الأمم الأفريقية صدمة في الجابون

