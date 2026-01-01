إعلان

بالفرو الأنيق.. دنيا سمير غانم وإيمي بإطلالة راقية تخطف الأنظار

كتب : نرمين ضيف الله

07:56 م 01/01/2026 تعديل في 07:56 م
  1 صورة

تألقت الفنانة إيمي سمير غانم بإطلالة ناعمة رفقة شقيقتها دنيا احتفالا بعيد ميلادها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دنيا سمير غانم مرتدية جاكت فرو شتوي طويلاً باللون الجملي أو البيج، بينما ارتدت إيمي معطفاً من الفرو باللون الأسود.

كلتاهما اعتمدتا تسريحة شعر منسدلة وماكياجاً ناعماً يتناسب مع الإطلالة الشتوية الأنيقة.

ووفق "wildcatchronicle" فإن دلالات الفرو في الأزياء تحمل عدة

اتجاهات في فصل الشتاء، أولها الفخامة والأناقة، يعتبر الفرو رمزاً للمكانة الاجتماعية العالية والذوق الرفيع، ويضفي لمسة من الرقي على الإطلالة.

ويوفر الفرو الدفء اللازم في الأجواء الباردة بفضل خامته الكثيفة والناعمة، مما يجعله خياراً عملياً وأنيقاً في الوقت ذاته.

دنيا سمير غانم رفقة شقيقتها إيمي بالفرو الأنيق موضة عيد ميلاد دنيا سمير

