لوك جريء ومميز.. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة ملفتة

كتب : نرمين ضيف الله

08:15 م 01/01/2026
أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة ولافتة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود بقصة "أوف شولدر" أو مكشوف الأكتاف، مع أكمام طويلة.

الفستان مصنوع من قماش مطرز يدوياً بالكامل بزخارف فضية لامعة على شكل أزهار أو فراشات، وضيق على الجسم ويبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وأكملت إطلالتها بعقد ماسي أنيق وتسريحة شعر مموجة منسدلة.

دلالات الأسود المطرز بالهاند ميد

وفق "stylecraze"، فإن مزيج اللون الأسود مع التطريز اليدوي يحمل دلالات عميقة في عالم الموضة، يرمز اللون الأسود إلى القوة، والسلطة، والرقي الكلاسيكي، وهو لون لا تنتهي موضته ويعكس الثقة بالنفس والاحترافية.

والتطريز اليدوي (الهاند ميد) يضيف لمسة من التميز والحرفية العالية التي تجعل القطعة فريدة من نوعها، مما يزيد من فخامة الإطلالة ويضفي عليها طابعاً ملكياً.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي بفستان يخطف الأضواء جريئة وفاخرة موضة

