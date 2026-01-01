إعلان

مشروب يحارب الالتهاب ويقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل أن تناول عصير البرتقال يساعد على حماية القلب وخفض ضغط الدم والوقاية من الالتهابات والشريان التاجي والسكتة الدماغية، وفشل القلب.

ويقلل عصير البرتقال من نشاط الجينات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويرتبط الالتهاب بأمراض القلب من خلال تسببه في تضييق الأوعية الدموية وتلفها، ومنع تراكم اللويحات الخطيرة.

ووجد الباحثون أن هذا المشروب يعزز نشاط الجينات المسؤولة عن استقلاب الدهون، مما يُساعد الجسم على معالجتها وتخزينها بكفاءة أكبر.

وأوضحت الدراسة أن عصير البرتقال يحسن المؤشرات الأيضية القلبية والالتهاب والإجهاد التأكسدي وضغط الدم واستقلاب الدهون.

وأظهرت الدراسة أن تناول كوبين من عصير البرتقال يوميا يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضبط مستويات ضغط الدم.

فوائد أخرى لـ عصير البرتقال

-تقوية المناعة، وفقا لموقع "هيلث".

-محاربة البرد والإنفلونزا.

- صحة الأمعاء.

-تقوية العين.

-الوقاية من حصوات الكلى.

-نمو العضلات والغضاريف.

-إصلاح تلف الخلايا.

-إنتاج الكولاجين.

