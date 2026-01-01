إعلان

بلوك مختلف.. كيف نسقت دنيا سامي إطلالاتها

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 م 01/01/2026 تعديل في 09:02 م
    دنيا سامي
ظهرت الفنانة دنيا سامي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت دنيا سامي بإطلالة ناعمة وبسيطة تركز على جمالها الطبيعي، ارتدت توب أبيض بياقة دائرية وحمالات رفيعة، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي مرفوع للأعلى.

مع ترك بعض الخصلات المتعرجة تتدلى على جانبي وجهها، وأكملت إطلالتها بماكياج جريء، حيث اختارت أحمر شفاه بلون أحمر فاقع، وأقراطاً دائرية كبيرة.

ووفق "wildcatchronicle"، غالباً ما يُنظر إلى أصحاب الشعر الكيرلي على أنهم أشخاص شجعان وجريئون.

الملمس الفريد لتجعيدات الشعر يرمز إلى الرغبة في التميز واحتضان الفردية، ويرتبط الشعر الكيرلي في كثير من الأحيان بالإبداع والعفوية والمرح.

