ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث الإقليمية

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيًا اليوم الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تطورات الأحداث الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن ولي العهد السعودي وأمير قطر بحثا خلال اتصال بادر به الأمير تميم العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها الثلاثاء الماضي، أن أمن السعودية وأمن دول مجلس التعاون الخليجي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن قطر، وذلك في أعقاب التوتر بين السعودية والإمارات على خلفية التطورات الحاصلة شرق اليمن.

ويأتي اتصال أمير قطر اليوم في أعقاب تطورات متسارعة في الملف اليمني، بعدما طالبت السعودية، في وقت سابق، بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، استجابةً لطلب الحكومة اليمنية على خلفية اتهامات باتخاذ خطوات تصعيدية في محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم عمليات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي قرب الحدود السعودية.

وأصدر رئيس مجلس القيادة اليمني قراراً تضمن مطالبة الإمارات بإخراج جميع قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها، في حين اتهمت الرياض أبوظبي بالإضرار بالأمن القومي للسعودية.

كما تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لخفض التوتر في اليمن، وتغليب الحلول السياسية، في ظل مخاوف من انعكاسات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وتشهد محافظتا حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) توترا عسكريا متزايدا منذ بداية ديسمبر 2025، بعد اجتياح المجلس الانتقالي الجنوبي للمحافظتين، ما دفع قيادة الشرعية اليمنية إلى تقديم طلب رسمي للتحالف بالتدخل.