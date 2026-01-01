إعلان

ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث الإقليمية

كتب : مصراوي

09:26 م 01/01/2026

ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تطورات ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيًا اليوم الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تطورات الأحداث الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن ولي العهد السعودي وأمير قطر بحثا خلال اتصال بادر به الأمير تميم العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها الثلاثاء الماضي، أن أمن السعودية وأمن دول مجلس التعاون الخليجي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن قطر، وذلك في أعقاب التوتر بين السعودية والإمارات على خلفية التطورات الحاصلة شرق اليمن.

ويأتي اتصال أمير قطر اليوم في أعقاب تطورات متسارعة في الملف اليمني، بعدما طالبت السعودية، في وقت سابق، بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، استجابةً لطلب الحكومة اليمنية على خلفية اتهامات باتخاذ خطوات تصعيدية في محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم عمليات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي قرب الحدود السعودية.

وأصدر رئيس مجلس القيادة اليمني قراراً تضمن مطالبة الإمارات بإخراج جميع قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها، في حين اتهمت الرياض أبوظبي بالإضرار بالأمن القومي للسعودية.

كما تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لخفض التوتر في اليمن، وتغليب الحلول السياسية، في ظل مخاوف من انعكاسات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وتشهد محافظتا حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) توترا عسكريا متزايدا منذ بداية ديسمبر 2025، بعد اجتياح المجلس الانتقالي الجنوبي للمحافظتين، ما دفع قيادة الشرعية اليمنية إلى تقديم طلب رسمي للتحالف بالتدخل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر اليمن حضرموت التوتر بين السعودية والإمارات السعودية الإمارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة