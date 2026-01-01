قبل حمزة عبد الكريم.. رحلة اللاعبين المصريين في الدوري الإسباني

بات حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي، بإنهاء الاتفاق بين برشلونة والقلعة الحمراء، للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

حمزة عبد الكريم أول مصري في برشلونة

سيصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري في التاريخ ينتقل إلى برشلونة الإسباني، بعد الاتفاق بين إدارتي الناديين على ضمه على سبيل الإعارة المجانية، مع خيار الشراء مقابل حوالي 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، فضلًا عن بند ينص على حصول الأهلي على 15% من أي عملية بيع مستقبلية.

لاعبون مصريون في الدوري الإسباني

على الرغم من أنه لم يسبق حمزة عبد الكريم أي لاعب مصري في برشلونة، إلا أن الدوري الإسباني شهد ظهور بعض المواهب المصرية.

يعد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أبرز لاعب مصري لعب في الدوري الإسباني.

وانتقل أحمد حسام ميدو إلى ريال بيتيس الإسباني قادمًا من أياكس الهولندي، وكانت تلك الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، ظهر خلالها “العالمي” في 8 مباريات وسجل 4 أهداف.

عمرو طارق.. تجربة دون مشاركة

اللاعب المصري الآخر الذي سبق له الانتقال إلى الدوري الإسباني هو عمرو طارق، إلا أنه على الرغم من انضمامه إلى ريال بيتيس، فإنه لم يلعب أي مباراة في الدوري الإسباني، قبل أن يرحل سريعًا إلى الدوري الأمريكي.

وحاليًا، يضم الدوري الإسباني، وبالتحديد فريق ريال أوفيدو، اللاعب المصري الأصل الفرنسي الجنسية هيثم حسن، والذي خاض 16 مباراة مع الفريق في الموسم الحالي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

